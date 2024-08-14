ABD'nin istihbarat analisti eski asker Çin'e kritik askeri bilgileri sattı! Karşılığında 42 bin dolar aldı

14 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:58

ABD ordusunda çavuş olarak görevli ayrıca istihbarat analisti olan Korbein Schultz, 2022'den beri ABD'nin hassas askeri bilgilerini içeren belgeleri Çin'e sattığını itiraf etti. ABD'li eski asker, gizli belgeler karşılığında 42 bin dolar kazandığını söyledi.

Schultz, ABD'nin füze sistemleri de dahil askeri kabiliyetleri hakkında da bilgi sızdırdığını mahkemede itiraf etti.

UZUN SÜRELİ ORTAKLIK DA YAPACAKTI

İddianamede Schultz, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) dahil olmak üzere ABD'nin roket, füze ve topçu silah sistemleri, insansız hava araçlarına karşı taktikleri, askeri uyduları ve Çin gibi büyük ülkelerdeki askeri tatbikat ve operasyonlara ilişkin çalışmaları içeren belgeleri Çin'e sızdırmakla itham edilmişti.

Ayrıca, iddianamede, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ikamet ettiği kaydedilen "komplocu A" kod adlı kişinin, Schultz'a yaklaştığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki stratejilerin bir saldırı durumunda Tayvan'a yardım etmek için ABD tarafından nasıl uygulanabileceğini detaylandıran belgeleri sızdırmasını talep ettiği aktarılmıştı.

Schultz'un bunu kabul edip 200 dolar aldığı ve "komplocu A"nın ise Schultz'a uzun süreli ortaklık kurma teklifi sunduğu belirtilmişti.