ABD'nin Japon hava üssü hamlesi '3. Dünya Savaşı'na hazırlık' iddialarını gündeme getirdi

01 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:24

ABD Deniz Piyadeleri uçağı, Pasifik Okyanusu'ndaki Peleliu adasında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir Japon hava üssüne seneler sonra iniş gerçekleştirdi. Deniz Piyadeleri bu durumu 'simgesel 2. Dünya Savaşı alanına önemli ve muzaffer bir dönüş' olarak nitelendirdi. ABD'nin bölgeye olası bir üs kurma stratejisi ve 3. Dünya Savaşı'na hazırlık iddialarını gündeme getirdi.

Öte yandan Mikronezya Federe Devletleri'ne bağlı Yap Adası'nda, Guam ve Palau arasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri, 2025 bütçesinde, eski bir Japon askeri havaalanı olan adanın uluslararası havaalanının pistinin, ABD askeri uçakları tarafından kullanılabilmesi için genişletilmesi amacıyla 400 milyon dolar talep etti.

ABD, ÇİN'İN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYOR

ABD halihazırda, Ağustos 1945'te atom bombalarını atan ABD bombardıman uçaklarının kalktığı Kuzey Marianas'taki Tinian adasındaki Kuzey Sahasını yeniden canlandırmak da dahil olmak üzere, İkinci Ada Zinciri'ndeki diğer yerlerde çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca Washington için Pasifik ada devletleriyle güçlü bağlar kurmak, Çin'in bölgede yer edinmesini engellemenin bir yolu olarak da görülüyor. Biden yönetimi, Papua Yeni Gine ile ikili bir savunma anlaşması imzaladı ve 2023'ün başından bu yana Solomon Adaları'nda bir büyükelçiliği yeniden açtı.

''KORUNUYOR HİSSEDİYORUZ''

Geçtiğimiz ay Deniz Kuvvetleri'ne ait uçağın Peleliu'ya inişini anan bir etkinlikte, ada valisi Emais Roberts, ABD Savunma Bakanlığı'na buradaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

''Küçük ada topluluğumuz ABD Deniz Kuvvetleri'nin varlığından büyük fayda sağladı. Bu büyük ortaklığa değer veriyoruz ve bu dünyanın en büyük ülkesinin desteğiyle kendimizi güvende ve korunuyor hissediyoruz.''