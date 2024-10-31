ABD'nin korktuğu başına gelebilir: İran'ın, İsrail'e saldırısı için dikkat çeken iddia!

31 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:30

ABD'nin korktuğu başına gelebilir. CNN International, İran'ın 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimi'nden önce İsrail'e saldırabileceğini yazdı.

İsrail halkının ABD'de hangi başkan adayını desteklediği ortaya çıktı! Bir isim açık ara önde

İsrail halkının ABD'de hangi başkan adayını desteklediği ortaya çıktı! Bir isim açık ara önde

İsrail'in, İran​'a saldırısının ardından Orta Doğu​'da misilleme tedirginliği yaşanıyor. İran, İsrail'e 'sert' bir cevap vereceğini ve ansızın saldırıda bulunacağını bildirmesinin ardından ABD'li haber kanalı CNN, saldırının 5 Kasım'dan önce olabileceğini yazdı. Üst düzey bir kaynağa dayandırılan haberde, "İran'ın Siyonist rejimin (İsrail'in) saldırganlığına cevabı sert olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İRAN, İSRAİL'E NE KARŞILIK VERECEK?

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etmişti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN LİDERİ: İSRAİL'E TEDBİR ZEKAYLA KARŞILIK VERİLECEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtmişti. Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullanmıştı.