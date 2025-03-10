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 | Murat Makas

ABD'nin 'kurt' videosu viral oldu, Türkler yorum yağmuruna tuttu! Onlar için bakın ne anlama geliyor

Suriye, Irak gibi Türkiye'ye yakın bölgelerde varlığını sürdüren ve İsrail'i destekleyen ABD ordusunun X hesabından paylaştığı kurt videosu tartışmalara yol açtı. Türklerin sembolü kurt ile ilgili paylaşılan video ''Sıradaki hedef Türkiye'' şeklinde yorumlara neden oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 21:35

ABD ordusunun resmi X hesabı üzerinden paylaştığı kurt videosu kısa sürede viral oldu. Görüntülerde gece saatlerinde operasyon sırasındaki Amerikan askerlerinin, bir kurt sürüsü ile karşılaşması ve askerlerden birinin kurtla göz göze geldiği anlar yer alıyor.

ABD'DE TEHLİKEYİ TEMSİL EDİYOR

Bozkurdun, Türk kültüründe önemli bir yeri olduğu bilinirken, paylaşılan video nedeniyle sosyal medyada 'Türkiye'ye mesaj' yorumları yapıldı. Ancak kurt figürünün, ABD’de de tehlikeyi temsil ettiği ve Türkiye’yi hedef aldığına dair bir durumun olmadığı da gelen yorumlar arasında.

TÜRKLERDE KURT SEMBOLÜ

Türkler için kurt, savaşçı bir ruhu temsil eder. Kurt sürüsüyle hareket eden ve son derece dayanıklı bir hayvandır. Bu nedenle Türkler, kurtları mücadele ve hayatta kalma gücüyle özdeşleştirir. Ayrıca kurt, özgürlüğün simgesi olarak da kabul edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Börü isminin anlamı nedir?
Türkçe'de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.
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ETİKETLER
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