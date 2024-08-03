ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Theodore Roosevelt Hürmüz Boğazı'nda! İran kıyılarından 10 km uzakta
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 16:14 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:21
Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının ardından ABD, İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ve beraberindeki savaş uçaklarını bölgeye göndermişti. Hürmüz Boğazı'na ulaşan USS Theodore Roosevelt İran kıyılarından sadece 10 km uzaklıkta demir attı.
ABD İran'ın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasına destek vermek için harekete geçti.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından dolayı İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.
İRAN'IN KIYILARINDAN SADECE 10 KM UZAKTA
İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı