ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Theodore Roosevelt Hürmüz Boğazı'nda! İran kıyılarından 10 km uzakta

03 Ağustos 2024 16:14 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:21

ABD İran'ın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasına destek vermek için harekete geçti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından dolayı İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.

İRAN'IN KIYILARINDAN SADECE 10 KM UZAKTA

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.