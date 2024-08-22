ABD'nin nükleer güçle çalışan gemisi Orta Doğu'da: F-35 savaş uçağı İran'a karşı hazır

22 Ağustos 2024 14:29 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:29

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da suikasta uğraması sebebiyle İran’dan gelen art arda tehditler Orta Doğu’da tansiyonu yükseltti. İran’ın İsrail’e yapacağı olası hava veya kara saldırısı ABD’yi kırmızı alarma geçirdi. F-35 savaş uçaklarının bölgede İsrail'e gelecek saldırılara karşı hazır olduğu belirtildi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI

ABD yönetiminin İran'a karşı İsrail'in savunmasına destek amacıyla gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln (CVN 72), ABD Merkez Komutanlığının sorumluluk alanına girdi" ifadeleri kullanıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisine destroyer güdümlü füze destroyerlerinin eşlik ettiği belirtildi.

ORTA DOĞU'DA UÇAK GEMİSİ SAYISI 2 OLDU

Temmuz ortasında bölgeye gelen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisiyle birlikte ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı uçak gemilerinin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 11 Ağustos'ta İsrail'in savunmasına destek amacıyla Orta Doğu'ya "USS Georgia (SSGN 729)" güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılacağını belirtirken, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün de bölgeye intikalini hızlandırma talimatı vermişti.