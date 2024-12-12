ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan 'Suriye' çıkışı: Başının çaresine bakmalı

12 Aralık 2024 03:01 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 03:11

Son dakika haberine göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD olarak Suriye'ye dahil olmayacağız. Önceliğim Ukrayna olacak, Suriye başının çaresine bakmak zorunda" dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris​ Match dergisine röportaj veren Trump, uluslararası krizleri ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirdi. Krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna​ sorununun çözülmesi olduğunu belirten Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

"BİZ KARIŞMAYACAĞIZ"

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Önceliklerinin Ukrayna’nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.