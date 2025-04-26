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 | Berkay Alptekin

ABD'nin simge şehri batıyor! Sular altında kalacağı tarih ortaya çıktı

ABD’nin Louisiana eyaletindeki tarihi şehirlerinden New Orleans, batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, şehrin her yıl 5 santimetreye kadar çöktüğünü ve 2050 yılına kadar büyük bir bölümünün su altında kalabileceğini ortaya koydu.

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ABD'nin simge şehri batıyor! Sular altında kalacağı tarih ortaya çıktı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:45

ABD'nin Louisiana eyaletindeki ülkenin tarihi şehirleri arasında yer alan New Orleans şehri batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Şehirde yer alan Özel Tulane Üniversitesi’nden bir araştırmacının da katkıda bulunduğu 2024 tarihli çalışmaya göre, New Orleans’ın büyük bölümü, yumuşak, süngerimsi turba ve kil topraklar üzerinde kurulu olduğu belirtildi.

DailyMail'in haberine göre, bu toprakların zamanla havaya maruz kalması ve ağır binaların baskısı altında sıkışması, çöküşü hızlandırıyor. Uzmanlar, New Orleans’ın artık ABD’de sel ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle en yüksek risk altında olan şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

ABD'nin simge şehri batıyor! Sular altında kalacağı tarih ortaya çıktı

24 ŞEHİR RİSKLE KARŞI KARŞIYA

Körfez ve Atlas Okyanusu kıyısındaki şehirlerin çoğu benzer tehditlerle karşı karşıya. Virginia Tech öncülüğünde yapılan başka bir çalışmaya göre, önümüzdeki 30 yıl içinde 24’ten fazla Amerikan şehri batma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Özellikle 2005'te Katrina Kasırgası’ndan ağır hasar alan New Orleans, sonrasında set ve taşkın kontrol yapıları inşa ederek koruma önlemleri alsa da, bu yapılar nehrin taşıdığı yeni tortuların birikmesini engellediği için batış hızını daha da artırdı. NASA ve Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, en yüksek çökme oranlarının Mississippi Nehri kıyısındaki sanayi bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

ABD'nin simge şehri batıyor! Sular altında kalacağı tarih ortaya çıktı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK ÖNEME SAHİP

İklim değişikliği tehdidi de şehrin kaderinde büyük önem arz ediyor. NASA’nın 2023 yılında yayımladığı bir çalışmaya göre, artan yağışlar ve yükselen sıcaklıklar, Mississippi Nehri boyunca taşkın alanlarının genişlemesine neden oldu. Bu da New Orleans bölgesinde 10.000 ila 27 bin ek kişiyi risk altına soktu.

Virginia Tech araştırmasına göre sadece New Orleans değil; Miami, Galveston ve birçok diğer kıyı kenti de büyük tehdit altında. Miami’de 2050 yılına kadar 81 bin evin yok olabileceği ve 31 milyar doları aşan ekonomik zarar oluşabileceği öngörülüyor.

ABD'nin simge şehri batıyor! Sular altında kalacağı tarih ortaya çıktı

Üstelik bu tehdit, daha çok ekonomik ve etnik azınlıkların yaşadığı, tarihsel olarak dışlanmış bölgeleri etkiliyor. Virginia Tech’ten Leonard Ohenhen, "Bu bölgelerde yaşayanlar, deniz seviyesindeki artışın etkileriyle mücadele edecek kaynaklardan büyük ölçüde yoksun," diyerek sosyal adaletsizlik boyutuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, deniz seviyelerinin sadece mevcut iklim değişikliği nedeniyle değil, geçmişteki ısınmanın etkileriyle de yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. Bu da 2050 için yapılan karamsar tahminlerin büyük oranda kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bilinen New Orleans’ın geleceği, alınacak önlemlere ve küresel iklim politikalarının başarısına bağlı gibi görünüyor.

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