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 | Berrak Arıcan

ABD'nin uçak gemisi İran yakınlarına konuşlandı: Olası çatışmalara hazırlık!

ABD'nin uçak gemisi USS Carl Vinson uçak gemisi, İran yakınlarına konuşlandı. Uydu görüntüleri ortaya çıkardı. ABD'nin bu hamlesi, olası çatışmalara hazırlık olarak değerlendirildi.

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ABD'nin uçak gemisi İran yakınlarına konuşlandı: Olası çatışmalara hazırlık!
KAYNAK:
Newsweek
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:05

Uydu görüntüleri, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisinin Arap Denizi'nde, İran'ın yakınlarına konuşlandığını ortaya çıkardı. ABD'nin İran-İsrail arasındaki ateşkese rağmen olası çatışmalara hazırlık yaptığını ortaya koydu.

ABD'nin uçak gemisi İran yakınlarına konuşlandı: Olası çatışmalara hazırlık!

2 SAVAŞ GEMİSİ EŞLİKÇİ

ABD'nin uçak gemisi, istihbarat analisti MT Anderson tarafından fark edildi. Newsweek'in haberine göre, uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.

https://x.com/CENTCOM/status/1939039392963928530

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü ise filo ve deniz takip sistemini güncellediğinde, İran yakınlarındaki uçak gemisinin Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürüttüğünü bildirdi.

İRAN'I VURDUKTAN 6 GÜN SONRA

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre gemi, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç büyük İran nükleer tesisini vurmasından altı gün sonra görüldü.

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#abd
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#Uçak Gemisi
#Carl Vinson
#Askeri Operasyonlar
#Nükleer Tesis
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