ABD'nin uçak gemisi İran yakınlarına konuşlandı: Olası çatışmalara hazırlık!

ABD'nin uçak gemisi USS Carl Vinson uçak gemisi, İran yakınlarına konuşlandı. Uydu görüntüleri ortaya çıkardı. ABD'nin bu hamlesi, olası çatışmalara hazırlık olarak değerlendirildi.

Uydu görüntüleri, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisinin Arap Denizi'nde, İran'ın yakınlarına konuşlandığını ortaya çıkardı. ABD'nin İran-İsrail arasındaki ateşkese rağmen olası çatışmalara hazırlık yaptığını ortaya koydu.

2 SAVAŞ GEMİSİ EŞLİKÇİ

ABD'nin uçak gemisi, istihbarat analisti MT Anderson tarafından fark edildi. Newsweek'in haberine göre, uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.

https://x.com/CENTCOM/status/1939039392963928530

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü ise filo ve deniz takip sistemini güncellediğinde, İran yakınlarındaki uçak gemisinin Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürüttüğünü bildirdi.

İRAN'I VURDUKTAN 6 GÜN SONRA

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre gemi, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç büyük İran nükleer tesisini vurmasından altı gün sonra görüldü.