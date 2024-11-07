ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump koltuğuna oturmadan merak konusu olmuştu! Maaşı belli oldu

07 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:01

ABD seçimleri geride kaldı. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump rakibi Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile kıyasıya yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump ABD'nin 47. başkanı oldu. Seçim sonrası akıllara gelen sorulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın maaşı oldu.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Kamala Harris ile kıyasıya bir seçim geçiren Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı seçildi. Seçimin geride kalmasıyla birlikte akıllara gelen ilk sorulardan biri de 47. başkan Trump'ın ne kadar maaş alacağı oldu.

Trump'ın yıllık 400 bin dolar (Yaklaşık 14 milyon TL) maaş alacağı öğrenilirken, asıl kazancın ise sosyal medya ve emlak yatırımlarındaki hisseler üzerinden devam edeceği ifade ediliyor.

Media & Technology Group adlı sosyal medya şirketinin hisselerinden milyonlarca dolar kazanç sağlıyor. Trump'ın sahibi olduğu Truth Social platformu, özellikle son aylarda hızla değer kazandı.

Şirketin hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 100'ün üzerinde arttı ve sadece geçen ay yüzde 85 değer kazandı. Bu artışlar, Trump'ın medya şirketi üzerinden ciddi bir servet kazanabileceğini gösteriyor.

SERVETİ MERAK KONUSU

Trump'ın net serveti konusunda birçok görüş hakim. ABD merkezli Bloomberg'e göre, Trump'ın serveti şu an 6.49 milyar dolar. Forbes ise geçen hafta yaptığı tahminde bu miktarı 8 milyar dolar olarak belirtti.

Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump'ın servetinin 7.5 ila 10 milyar dolar arasında olabileceğini öne sürdü. Trump'ın asıl kazanç kaynağı olan emlak yatırımları, servetinin temelini oluşturmaya devam ediyor.