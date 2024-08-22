ABD'nin yeni oyunu: SDG terör örgütüne hava savunma eğitimi vermeye başladı 

22 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:30

Temmuz ayında ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelere kısa menzilli hava savunma sistemleri sevk etmişti. 40 araçtan oluşan konvoyda yer alan 4 Avenger hava savunma sistemi, Haseke'deki üsse yerleştirildi.

Gelişmelerin ardından, emekli ABD'li emekli albay Douglas Macgregor'un "PKK'yı Türkiye'ye saldırması için hazırlıyoruz" şeklindeki itirafı gündemde geniş yer bulmuştu. ABD'nin terör örgütlerine desteği apaçık devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. The Cradle sitesinde yer alan ve Lübnan'da İngilizce yayın yapan Syria TV'ye dayandırılan haberde, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), Avenger hava savunma füzelerinin kullanımı konusunda eğitim vermeye başladığı iddia edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK DEVAM EDİYOR

Syria TV'ye konuşan kaynaklar, "Kuzeydoğu Suriye'deki ABD güçleri, bu sistemi sağlamak için SDG'ye Avenger hava savunma sistemleri konusunda eğitim vermeye başladı" dedi.

AVANGER HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Avenger hava savunma sistemi, helikopterler, insansız hava araçları ve düşük irtifada uçan sabit kanatlı uçaklar gibi tehditlere karşı etkili bir savunma sağlamak amacıyla geliştirilmiş, kısa menzilli bir hava savunma sistemidir. Syria TV'nin haberine göre, bu sistemler ABD tarafından Şubat 2021'de Suriye'ye sevk edildi.

Washington, geçen yıl Suriye'ye Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gönderdiğini açıklamıştı. Ancak o dönemde Türk basınında çıkan haberlere göre, bu sistemlerin SDG'ye sağlanacağı iddiaları ABD tarafından yalanlanmıştı.

Syria TV'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bu, ABD'nin bölgeden uzaklaşıyor gibi göründüğü bir zamanda esasen ABD'nin Suriye'deki müdahalesinin devam ettiğini doğrulayan önemli bir gelişmedir. Ancak İran milislerinin Gazze savaşından önce ve sonra Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırıları ve beklenen İran ve Hizbullah'tan gelecek misilleme, Washington'ı yeniden hesaplamaya yöneltti."