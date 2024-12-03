ABD'nin yeni Suriye planı! Çatışmalar fırsat doğurdu: İran'ı ötekileştirip yaptırımları kaldırabilir

03 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:59

Suriye'de Beşar Esad karşıtı silahlı örgütlerin ilerlemesi sürerken ABD'nin yeni bir planı olduğu iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin, Suriye'yi İran ve Hizbullah'tan uzaklaştırıp, yaptırımları kaldırmayı değerlendirdiğini yazdı.

Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam silahlı örgütünün Beşar Esad​ rejimine karşı saldırıya geçmesiyle başlayan çatışmalar devam ediyor. Suriye, İran​ ve Rusya​'dan istediği desteği tam olarak bir süredir alamazken İsrail'in saldırıları nedeniyle Hizbullah da Esad'a arka çıkamadı. Orta Doğu'daki istikrarsızlaşmadan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren ABD'nin ise yeni bir planı olduğu ortaya atıldı.

SURİYE'Yİ YALNIZLAŞTIRIP YAPTIRIMLARI KALDIRABİLİR

İngiliz haber ajansı Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'dan uzaklaşması ve Lübnan Hizbullah'ına giden silah yollarını kesmesi halinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ihtimalini değerlendirdiğini yazdı.

Haberde, ABD'nin Suriye için düşündüğü tarihin 20 Aralık olduğu, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye'deki İran varlıkları da dahil olmak üzere Tahran'ın bölgesel ağına karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle görüşmelerin son zamanlarda sıklaştığı belirtildi.

İddialara göre bu görüşmeler, Esad karşıtı silahlı örgütlerin Halep'e sürpriz saldırısından önce gerçekleşti. Kaynaklara göre muhalif grupların yeni ilerleyişi, tam da Esad'ın İran'la ittifakında Emirlik ve ABD'nin girişiminin yararlanmayı amaçladığı türden bir zayıflığın işareti. Ancak kaynaklar, Esad'ın karşı saldırı için İran'ın yardımını kabul etmesi halinde, bunun iki ülkenin arasını açma çabalarını da zorlaştırabileceğini belirtiyor.

ÇATIŞMALAR ABD İÇİN BİR FIRSAT

Reuters'a açıklamalarda bulunan 2 ABD'li kaynak, bu durumun İran ile Beşar Esad'ın arasını açmak için bir fırsat olarak görüldüğünü söyledi.

Kaynaklar, BAE'nin uzun süredir Esad'ı İran'dan uzaklaştırmayı umduğunu ve Suriye ile ticari bağlar kurmak istediğini ancak ABD yaptırımlarının bu çabaları engellediğini söyledi.

Tahran tarafından bilgilendirilen üst düzey bir bölgesel diplomat, İran'ın ''bazı Arap ülkelerinin Suriye'yi Tahran'dan uzaklaştırarak İran'ı izole etmeye yönelik perde arkası çabaları hakkında'' bilgilendirildiğini ile getirdi.

Diplomat, bu çabaların Washington'ın olası yaptırım hafifletme teklifleriyle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.