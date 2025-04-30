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 | Sule Altinel

ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack! Trump'ın yakın dostu olduğu biliniyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Thomas Barrack, Senato'dan onay aldı. Trump’ın yakın dostu olarak bilinenThomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor.

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ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack! Trump'ın yakın dostu olduğu biliniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 07:54

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamalar sonucunda onay aldı. İlk turda 62 senatörün desteğini alan Barrack, ikinci ve nihai oylamada 60 "evet" oyuyla resmen Türkiye Büyükelçisi oldu.

İKİ AŞAMALI OYLAMADA ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

Senato’da bugün gerçekleştirilen ilk oylamada Thomas Barrack’ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi. İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

TRUMP'IN YAKIN DOSTU OLARAK BİLİNİYOR

Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack! Trump'ın yakın dostu olduğu biliniyor

Yeni büyükelçinin Ankara’daki görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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THOMAS BARRACK KİMDİR?

Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı ve San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Juris Doctor derecesi aldı.

1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile Kaliforniya'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack! Trump'ın yakın dostu olduğu biliniyor

EMLAK PATRONLUĞUNDAN BÜYÜKELÇİLİĞE

1990'da kurucusu olduğu Colony Capital şirketi aracılığıyla emlak sektörüne giren Barrack, özellikle mal sahiplerinin ipotek ödemelerini yapamaması nedeniyle satmak zorunda kaldığı gayrimenkullere yatırım yaparak kısa sürede sektörde önemli bir konum elde etti.

Şirketi, otellerden tatil köylerine kadar geniş bir portföyü yönetirken, Michael Jackson'ın ünlü Neverland çiftliği de Barrack'ın sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alıyor.

2011 Eylül'de Barrack, dünyanın en zengin 833'üncü, ABD'nin en zengin 375'inci kişisi olurken, tahmini serveti 1,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştı.

Barrack, şirketi aracılığıyla Katar Yatırım Otoritesi gibi önemli fonlarla ortak projelere imza attı.

Öte yandan, 2008'deki ekonomik kriz sırasında şirketin yüksek kira artışları ve kitlesel tahliyelere neden olması, Barrack'ın eleştirilerle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

TRUMP İLE DOSTLUKLARI

Bununla birlikte Thomas Barrack, Donald Trump ile de uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump ile ticari iş birlikleri bulunan Barrack, Trump'ın çeşitli gayrimenkul projelerine katkı sağladı.

Barrack, 1987'de ünlü milyarder yatırımcı Robert Bass için gayrimenkul yatırımlarını yönetmeye başladı. Bass ile 1985'te bir çift anlaşma üzerinde çalışan Barrack, Trump ile bu sıralarda arkadaş oldu.
Thomas Barrack, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yaptı.

Trump'ın 2017 yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını da üstlenen Barrack, bunun için 100 milyon dolardan fazla rekor bağış topladı.

Öte yandan Barrack, 2022'de Trump yönetimi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.

Senato tarafından onaylanması durumunda Barrack, Ocak 2022'den Eylül 2024'e kadar görev yapan Büyükelçi Jeff Flake'in yerini alacak.

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