ABD'yi 'bomba' vurdu! Kuzeybatının en güçlü kasırgası hayatı felç etti: Yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı

20 Kasım 2024 13:31 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:48

ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba kasırgası" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington eyaletinde 600 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, yetkililer bölge sakinlerine evlerinin en alt katına sığınmaları konusunda uyarıda bulundu.

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ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba kasırgası" başkent Washington​ eyaletinde ağaçların devrilmesine ve yolların kapanmasına neden oldu.

İtfaiye yetkilileri, bölge sakinlerine evlerinin en alt katına sığınmaları, camlardan uzak durmaları ve gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağmura yol açan kasırga nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan bir kadının öldüğünü duyurdu.

EYALETLER BİR BİR ELEKTRİKSİZ KALDI

Washington'da 600 binden fazla kişi kasırga nedeniyle elektriksiz kalırken Oregon​'da 15 bin, California​'da ise 19 bin kişinin elektriği kesildi.

Hava Tahmin Merkezi, "son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü kasırganın" etkilerinin cuma gününe kadar süreceğini aktardı. ​​​​​​​

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre "bomba siklonu", tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan bir kasırganın hızla yoğunlaşmasıyla meydana geliyor.