Tgrt Haber
Haberler>Dünya>ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü

ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 May 2024 17:13 - Güncelleme : 26 May 2024 17:20

ABD’nin Texas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD’nin Texas eyaletini hortum vurdu. Gainesville şehrine bağlı Cooke bölgesi şerifi Ray Sappington, hortum nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti. Eyaletin kuzeyindeki Dallas şehrindeki polis şefi Justin Stamps, kurtarma operasyonlarının çok erken aşamalarında olduklarını belirterek, “Ağır hasar var” dedi. Stamps, Valley View şehrinde bir komuta merkezi kurduklarını de sözlerine ekledi.

ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü - 1. Resim

BEYZBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle, bina ve araçlar hasar gürdü.

ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü - 2. Resim

OKLAHOMA'DA ACİL DURUM OPERASYON MERKEZİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Hortumun vurduğu Oklahoma ve Arkansas eyaletlerin de ise, kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, olumsuz hava şartlarına karşı eyalet genelindeki çalışmaları koordine etmek üzere Acil Durum Operasyon Merkezi’ni faaliyete geçirdiğini söyledi.

ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü - 3. Resim

Arkansas eyaletindeki Rogers şehrindeki yetkililer de, hortumun gaz sızıntılarına yol açtığını, ağaçları, elektrik hatlarını devirdiğini aktardı. Rogers kentinin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...