ABD'yi karıştıran çılgın manda halk kahramanı oldu! Kesimden kaçtı, yaralı halde polisi atlattı...

10 Eylül 2024 08:15 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:30

ABD'nin Iowa eyaletinde kesilmekten son anda kurtulan bir manda, daha sonra peşine düşen polisi de yaralı halde atlattı. Ülke genelinde meşhur olan manda sonunda yakayı ele verse de o artık bir halk kahramanı!

ABD günlerdir bir Asya mandasının ilginç macerasını konuşuyor. Iowa eyaletine bağlı Pleasant Hill'de kendisini kesmek isteyen sahibinin elinden son anda kaçan manda, şehrin sokaklarında özgürlüğünün tadını çıkardı

POLİSTEN YARALI KURTULDU

24 Ağustos'ta sokaklarda bir Asya mandasının gezdiğini gören halk şaşkına dönerken sahibinin, "saldırgan ve tehlikeli" şeklideki ihbarının ardından polis teşkilatını peşine taktı. Olay günü bir polis memuru, izin bulduğu mandayı yakalamak için ateş açarak hayvanı karın bölgesinden vurdu. Ancak yaralı manda bu haldeyken kaçmayı başardı. Polis ekibi ise hayvanla başa çıkmak için gerekli ekipmana sahip olmadıklarını açıkladı.

FACEBOOK SAYFASI AÇILDI, TİŞÖRTLER BASTIRILDI

The Washinton Post'ta yer alan habere göre kaçak manda, şehirde çeşitli yerlerde görülürken halk arasında büyük ilgi uyandırdı. Mandanın saldırgan olmadığını düşünen yerel halk, yetkililere hayvanı öldürmemeleri için çağrıda bulundu. Bunun üzerine bölge sakinlerinden Suzy Henriksen, "PHill" adıyla bir Facebook sayfası açtı. PHill'in şöhretini fırsat bilen bir giyim firması, üzerinde "Free PHill" (Phill'e özgürlük) yazılı tişörtler bastırarak satmaya başladı.

Birkaç gün boyunca ortadan kaybolan PHill, adeta efsaneleşirken, polis bir hayvanat bahçesi ve kurtarma örgütüyle iş birliği yaparak araştırmayı derinleştirdi. Yapılan sıkı takip sayesinde PHill 27 Ağustos'ta zarar verilmeden yakaladı. Sakinleştirici verilen manda, karnındaki kurşun yarasının tedavisi Iowa Eyalet Üniversitesi'nin hayvan hastanesine kaldırıldı.

ARTIK YEPYENİ BİR HAYATI VAR

Yaşananların ardından polis sözcülüğü, PHill’in sağ salim yakalandığını, sevimli havyanla ilgili toplumla aynı duyguları paylaştığını belirtti. Tedavisinin ardından PHill, Iowa Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirileceği belirtildi. Barınak yetkililerinden Jered Camp, mandanın artık 40 akrelik (16 hektar) bir çiftlikte serbestçe dolaşıp hayatının geri kalanını güven içinde geçireceğini açıkladı.

Camp, ayrıca mandanın vücudunda halen bir kurşun bulunduğunu ancak ciddi bir iç organ hasarı olmadığını ifade etti.

İKİ MANDASI DAHA VARMIŞ

Diğer yandan yetkililer, mandanın sahibinin benzer olaylara daha önce de karıştığını ve elinde iki manda daha bulunduğunu tespit etti. Sahip olunan diğer mandalar da Iowa Barınağı'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.