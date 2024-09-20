ABD’yi küplere bindiren gelişme! Kuzey Kore ve Rusya iş birliğine karşı yaptırım kararı

20 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:37

Kuzey Kore ile Rusya arasında yasa dışı para trafiği ABD'yi kızdırdı. ABD, 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Kuzey Kore​'nin Rusya​ ile artan iş birliğine karşı ABD​'den yeni bir adım geldi. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı para akışına dahil olan 5 kuruluş ve 1 kişinin yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya bölgesindeki MRB Bank, Russian Financial Corporation Bank, Rusya'daki TSMR Bank, Moskova merkezli Stroytreyd LLC ve Rusya'daki Timer Bank yer alırken, listede adı geçen kişinin TSMR Bank Başkan Yardımcısı Dmitry Yuryevich Nikulin olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI YAPTIRIMLARI HİÇE SAYDILAR

Açıklamada ek olarak bu son yaptırımların Kuzey Kore'nin Dış Ticaret Bankası (FTB) ve Kore Kwangson Bankacılık’ın (KKBC) yasadışı finansal faaliyetlerine odaklandığı ve Moskova'nın uluslararası yaptırımları aşarak Kuzey Kore bankaları ile para transferi yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

"İŞ BİRLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ'

Rusya ve Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek mali iş birliğini derinleştirme çabalarına ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirten ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith, Rusya'nın Ukrayna işgalini desteklemeyi ve Kuzey Kore'nin uluslararası finans sistemine yasadışı erişimini sağlamayı amaçlayan her türlü planı engelleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

"KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR"

Rusya'nın Kuzey Kore'ye giderek daha bağımlı hale geldiğinin altını çizen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Rusya'nın Kuzey Kore'nin yasadışı finansal ağına verdiği desteği ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı engellemek için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını vurguladı. Miller, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki büyüyen finansal iş birliği, uluslararası güvenliği ve küresel finans sistemini doğrudan tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.