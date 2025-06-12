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 | Berkay Alptekin

ABD'yi pitonlar sardı! Otobüs dolusu yılan öldürüldü

ABD'nin Florida eyaletindeki otobüs dolusu yılanın telef edildiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, piton istilasıyla mücadelede kapsamında dudak uçuklatan sayıda yılan öldürdü.

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ABD'yi pitonlar sardı! Otobüs dolusu yılan öldürüldü
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:20

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Everglades bölgesindeki Southwest Florida Doğa Koruma Derneği, 2013 yılından bu yana yaklaşık 20 tonluk pitonun yakalanıp insancıl yöntemlerle öldürüldüğünü açıkladı.

Dernek ayrıca, sadece bu yılki üreme sezonunda 2.850 kilogram yılan öldürüldüğünü söyledi. Bu miktar, neredeyse bir itfaiye aracı ya da dolu bir şehir otobüsünün ağırlığına eşdeğer.

Şaşırtıcı olan, bu 1.400 yılanın tüm eyaletten değil, yalnızca 518 kilometrekarelik küçük bir bölgeden toplanmış olması. Oysa Everglades ekosistemi, pitonların hızla yayıldığı 20 bin kilometreden daha büyük bir alanı kapsıyor.

ABD'yi pitonlar sardı! Otobüs dolusu yılan öldürüldü

"NE KADAR ÇOK YERLERSE, O KADAR BÜYÜYORLAR"

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, bölgede on binlerce piton dolaşıyor olabilir. Koruma Derneği'nin bilim yöneticisi Ian Bartoszek, bu dev yılanların büyüklüğünün mevcut av hayvanlarının bolluğuyla doğru orantılı olduğunu söylüyor:

“Ne kadar çok yerlerse, o kadar büyüyorlar.”

Proje kapsamında bugüne dek yakalanan en büyük dişi yılan yaklaşık 98 kilo ve neredeyse 5,5 metre uzunluğundaydı.

Yılanlar şimdiye dek 85 farklı yerli kuş, memeli ve sürüngen türünü avlamış durumda. Bu durum, bazı yerli hayvan popülasyonlarının neredeyse yok olma riskiyle karşı karşıya kaldığına dair ciddi endişelere yol açıyor.

ABD'yi pitonlar sardı! Otobüs dolusu yılan öldürüldü

MÜCADELEDE TEKNOLOJİ ADIMI

Koruma ekibi, yılanlarla mücadelede teknolojiden büyük ölçüde yararlanıyor. “İzci yılan” adını verdikleri özel bir program kapsamında, 40 erkek pitona radyo vericileri yerleştiriliyor. Bu yılanlar, çiftleşme döneminde (Kasım–Nisan) dişi pitonlara ulaşmak için takip ediliyor. Dişi pitonlar yakalanıp insancıl yollarla öldürülürken, erkek izci yılanlar yeniden doğaya bırakılıyor.

Bu yöntem sayesinde şimdiye kadar 20 binden fazla piton yumurtasının çatlaması önlendi. Dernek, bu çalışmaların uzun vadede etkili olduğunu, çünkü izci yılanların artık eş bulmakta zorlandığını ya da buldukları dişilerin daha küçük olduğunu belirtiyor.

ABD'yi pitonlar sardı! Otobüs dolusu yılan öldürüldü

EKOSİSTEM İÇİN BİR TEHDİT

ABD'de yayılan Burma pitonları, Güneydoğu Asya’ya özgü olmalarına rağmen, 1970’lerde evcil hayvan olarak ABD’ye getirildikten sonra serbest bırakıldıkları ya da kaçtıkları düşünülüyor. Bugün ise Florida ekosistemi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyorlar.

Southwest Florida Doğa Koruma Derneği Başkanı Rob Moher, “Burma pitonu, istilacı olduğu bölgelerde yerli yaban hayatını yok ediyor. Piton ekibimizin yerel yılan popülasyonunu azaltma çalışmaları, yerli türlerin toparlanması için güvenli alanlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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