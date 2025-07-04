ABD'yi sel vurdu: Çok sayıda ölü var!

ABD'nin Texas ve New Jersey eyaletini sel vurdu. Sel nedeniyle çok sayıda can kaybı olduğu öğrenildi. Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp, son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Teksas Valisi Gregg Abbott da X hesabından açıklama yaptı...

Amerika Bİrleşik Devletileri'nin (ABD) Texas eyaletinde meydana gelen selde çok sayıda can kaybı yaşandı. New Jersey eyaletinde ise fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Hill Country ve Concho Valley bölgelerinde "afet" durumu ilan edildi. Kerr County'de yetkililer selde kaybolanlar olduğunu, "çok sayıda" can kaybı yaşandığını belirtti. Arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kerr County Şerif Ofisi, dereler, akarsular ve Guadalupe Nehri yakınlarında yaşayanlara yüksek yerlere geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.



New Jersey eyaletinin orta kesimini ise fırtına vurdu. Ağaçlar devrilirken, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi. Ağaçların araçlarının üzerine devrilmesi sonucu North Plainfield'da 1, Plainfield'da 2 olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD medyasına konuşan Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp, New Jersey'nin orta kesimindeki 54 bin nüfuslu Plainfield bölgesinde en az 3 kişinin araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtti.

Bölgede 50 bine yakın nüfus bulunduğu, 30 bin kişiye "sel uyarısı" yapıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.