ABD'yi şoke eden olay! 20 yıl önce kaybolmuştu, vücut parçaları dondurucudan çıktı

13 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:29

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir evde en son yaklaşık 20 yıl önce canlı olarak görülen 16 yaşındaki bir kızın başı ve elleri dondurucuda çıktı. Olayın, yetkililer tarafından bir "cinayet" olarak soruşturulduğu ifade edildi.

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ABD'li yetkililer, yaklaşık 20 yıl önce canlı olarak görülen 16 yaşındaki bir kızın başının ve kollarının, bu yılın başlarında satılan ABD'nin Colorado​ eyaletindeki bir evde bulunan dondurucudan çıktığını söyledi.

Mesa County Şerif Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, müfettişler, kızın kalıntılarının, evin önceki sahibinin kızı olan ve en son Nisan 2005'te görülen Amanda Leariel Overstreet'e ait olduğunu ortaya çıkardı.

Colorado Halk Radyosu'na göre, kayıtlar Overstreet'in kalıntılarının bulunduğu sokaktaki bir evin 2021 yılında Covid-19'dan ölen Bradley David Imer'e ait olduğunu gösteriyor. Yayın kuruluşu, Imer'in ölüm belgesinde eşinin Leanne Overstreet olarak listelendiğini söyledi.

Radyo, Leanne Overstreet ile Amanda Overstreet'in akraba olup olmadıklarının tespit edilemediğini kaydetti. Ancak şerifin ofisi, Amanda'nın biyolojik annesinin kalıntıların bulunduğu evin önceki sahiplerinden biri olduğunu doğruladı.

KAYIP OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR KAYIT YOK

Kesin ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Overstreet'in vücut parçaları, DNA testiyle tespit edildi.

Bir kafa ve kolların bağlı olduğu korkunç keşif, ocak ayında bir kişinin Denver'ın Grand Junction'daki eve gelerek yeni sahibinden ücretsiz buzdolabını talep etmesiyle ortaya çıktı.

Mesa County Şerif Ofisi yetkilileri, "Ev satın alınmış, tamamen yenilenmiş ve şimdiki sahibine satılmıştır. Evin şimdiki sahibinin ve komşularının mahremiyetine saygı göstermenizi ve evin önünden geçmekten ya da fotoğraf çekmekten kaçınmanızı tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

Overstreet'in kayıp olduğuna dair yıllarca herhangi bir kayıtın da bulunmadığı belirtildi.

Olayın, yetkililer tarafından bir "cinayet" olarak soruşturulduğu ifade edildi.