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 | Suat Vilgen

AB'nin 150 milyar euroluk savunma fonundan Türkiye'ye ret: Yunanlar sevince boğuldu

Avrupa Birliği, 150 milyar euroluk yeni savunma fonu SAFE kapsamında Türkiye'yi dışarıda bıraktı. Yunan basını kararı memnuniyetle karşılarken, Atina yönetimi Türkiye’yi “Truva atı” olarak nitelendiriyor.

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AB'nin 150 milyar euroluk savunma fonundan Türkiye'ye ret: Yunanlar sevince boğuldu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 08:31

Avrupa Birliği’nin, stratejik savunma bağımsızlığını pekiştirmek amacıyla kurduğu SAFE (Strategic Autonomy for Europe) adlı yeni savunma fonu, üye ülkelerin yerli savunma sanayilerini desteklemeyi hedefliyor. Fonun toplam bütçesi 150 milyar euroyu bulurken, bu büyük kaynağın kullanım koşulları arasında AB içi üretim ve güvenlik iş birliği anlaşmaları temel alınıyor. Bu şartlar doğrultusunda Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler fon dışında bırakıldı.

FRANSIZ POLİTİKASI ETKİLİ OLDU

Fonun en az yüzde 65’i Avrupa Birliği, Norveç ve Ukrayna gibi ülkelerdeki üreticilere yönlendirilecek. Karar özellikle Fransa’nın “Avrupa’dan al, Avrupa’da üret” politikasıyla örtüşüyor. Türkiye'nin dışlanmasının gerekçesi ise AB ile savunma alanında resmi bir iş birliği mekanizmasının bulunmaması.

"TRUVA ATI" ETKİSİ

Yunan basınında bu gelişme, Türkiye'nin AB projelerinden dışlanması yönünde olumlu bir adım olarak yorumlandı. Skai'de yer alman haberde bazı yorumcular, Türkiye'nin fon kapsamında yer almasının "Truva atı etkisi" oluşturabileceğini ve AB'nin iç güvenliğini zayıflatabileceğini öne sürdü. Yunanistan’ın bu fondan pay alarak savunma kapasitesini artırabileceği beklentisi, Atina’nın konuya gösterdiği ilgiyi artırıyor.

ETİKETLER
#avrupa birliği
#yunanistan
#Dünya
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