AB'nin Rusya kararına misilleme: Putin ABD mülklerini kullanıma açtı

23 May 2024 15:37 - Güncelleme : 23 May 2024 15:49

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) savaş dolayısıyla dondurulan Rus varlıklarının karının Ukrayna için kullanılması kararına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, AB'nin Rus misillemesini 'tüm ölçüde' hissedeceğini savundu.

Zaharova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada hırsızlığı devlet düzeyinde meşrulaştırma yönünde bir teşebbüsten daha söz ediyoruz" diyerek, AB'nin yatırımcılar için güvenilir bir yargı alanı addedilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Zaharova ayrıca Batı'nın uyguladığı yaptırımlar ve Kuzey Akım hatlarındaki patlamalara rağmen Rusya'nın halen 'en güvenilir gaz tedarikçisi' olduğunu ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine uyduğunu kaydetti.

PUTİN'DEN ABD MÜLKLERİNİN KULLANIMINA İZİN

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'de bu bağlamda el konulan Rus mülklerinden doğan, Rusya'nın ve Rusya Merkez Bankası'nın yaşadığı zararın tazmini için Rusya'daki ABD mülklerinin kullanılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

AB'DEN DONDURULAN RUS VARLIKLARI İÇİN KARAR

AB Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.