Aç hırsızın senaryosu polise inandırıcı gelmedi! Eve girip yaptıkları ağızları açık bıraktı

26 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:08

ABD'nin Wisconsin eyaletinde aç bir hırsız, eve girdi, makarna yapıp yerken yakayı ele verdi. Polise bir senaryo anlatan hırsız, ev sahibinin gerçekleri anlatmasıyla tutuklandı.

ABD'nin Wisconsin​ eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Aç bir hırsız​ olan Lee, bir eve girerek kendisine makarna pişirdi. Evin koltuğuna serilip makarna yediği sırada ise tüm ışıkları da açık bıraktı. Lee'nin bu hamlesi dikkat çekince eve polisler geldi.

AÇ HIRSIZIN SENARYOSU

Lee, kendi evi gibi polislere kapıyı açtı. O an kafasındaki senaryoyu polislere anlatmaya başladı. Ev sahibiyle daha önce kahve dükkanında tanıştığını söyleyen Lee, ev sahibinin evin anahtarlarını da kendisine verdiğini iddia etti.

EV SAHİBİ GERÇEKLERİ ANLATTI

Kendine karides ve makarna yapacak kadar uzun bir süre evde olan Lee'yi, evi sahibi yalanladı. Lee'yi tanımadığını söyleyen ev sahibi evine girmesine ya da yemeğini yemesine asla izin vermediğini söyledi. Lee'nin, ev sahibinin postasını karıştırdığı da ortaya çıktı.

Uydurduğu senaryo ev sahibi tarafından yalanlanınca Lee, hırsızlık​ ve izinsiz eve girme suçlamasıyla tutuklandı.