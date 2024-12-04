Acı isabet! Dev kaya dağdan koptu: Aracı dümdüz etti

04 Aralık 2024 14:54 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:02

Peru’nun başkenti Lima'da kaya parçasının dağdan kopmasıyla otoyolda park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü. Yaşanan felaket sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ağır şekilde yaralandı.

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Peru’nun başkenti Lima’daki otoyolda yaşanan kazada büyük bir kaya​ parçası dağdan koparak park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü. Kaza​ sonucu kamyonette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ağır şekilde yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan yetkililer, hayatını kaybedenlerin ve yaralının kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Dev kaya parçasının düştüğü kamyonette yapılan aramada Çince yazılmış bir kimlik bulunduğu kaydedildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE YILDIRIM NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Bölgedeki şiddetli yağış ve yıldırımların etkisiyle kayanın dağdan kopmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Yetkililer, bölgedeki kötü hava şartlarına karşı halka “dikkatli olun” uyarısı yaptı.