Acı olaya polis baskını! Anne 2 yaşındaki oğlunu satarken yakalandı

05 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:48

Birkaç yıl arayla doğan 3 bebeğini de sokağa terk etti! Herkes bu kadını arıyor

Birkaç yıl arayla doğan 3 bebeğini de sokağa terk etti! Herkes bu kadını arıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi 2 senedir şiddetli çatışmalarla devam ederken milyonlarca kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Kalanlar ise hayatlarını idame ettirmede zorluk yaşarken bir acı olay ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Dnipro şehrinde bir anne, oğlunu satmaya çalışırken yakalandı. 19 yaşındaki genç kadın, buluşma yerine gelen ve 'tanıdık biri' olduğunu iddia ettiği kişiye 19 bin sterlin yani yaklaşık 800 bin TL karşılığında 2 yaşındaki çocuğunu teslim etti. Suçüstü yapan polis, tam o esnada yakaladı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

Söz konusu parayla bir iş kurmak istediğini söyleyen ve kimlik bilgileri açıklanmayan annenin gözaltına alındığı bildirildi.

2 yaşındaki bebeğe Ukrayna'daki sosyal hizmetlerde bakıldığı açıklandı.

Genç anne 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.