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 | Suat Vilgen

Açlık zulmü yüzüne vurulan Netanyahu kem küm etti! İftiraya sığındı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilere uygulanan açlık politikalarını gizlemek için Gazze'deki insani yardımlardaki fiyaskoyu "kontrol kaybı" diyerek geçiştirdi. Suçu yine Hamas’a attı, tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

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Açlık zulmü yüzüne vurulan Netanyahu kem küm etti! İftiraya sığındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 08:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizle ilgili dünyayı yanıltmaya çalıştı. İsrail destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın yardım dağıtımındaki başarısızlığına dair sert tepkiler yükselirken, Netanyahu yaşanan kaosu “geçici bir kontrol kaybı” diye niteledi. Gazze'de binlerce aç insanın yardım almak için akın ettiği noktalarda yaşanan izdihamı görmezden gelen Netanyahu, utanmadan Hamas’ı suçladı.

Açlık zulmü yüzüne vurulan Netanyahu kem küm etti! İftiraya sığındı

DELİLLER ORTADA

Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada, açlıkla boğuşan Gazze halkına dair fotoğrafları ve video kayıtlarını hiçe sayarak, İsrail’in “açlık politikası uygulamadığını” iddia etti. Ancak uluslararası yardım kuruluşlarının raporları ve sahadaki görüntüler, İsrail hükümetinin bu söylemlerini yalanladı.

Açlık zulmü yüzüne vurulan Netanyahu kem küm etti! İftiraya sığındı

"HAMAS ÇALDI" YALANI

Gazze’deki dağıtım merkezinde ABD’li görevliler havaya ateş açarak yardıma ulaşmaya çalışan aç Filistinlileri dağıtmaya çalıştı. Bu görüntüler dünya basınına yansırken, Netanyahu tüm bunları adeta üstünü örtercesine geçiştirdi. İddiaya göre, yardım paketlerini Hamas'ın çalmaya çalıştığını söyledi. Ancak bu suçlama da ciddi tepki topladı.

Muhalefetteki Yisrael Beiteinu lideri Avigdor Lieberman bile hükümetin Gazze’deki başarısızlığını açıkça eleştirerek, “Yaşanan kaos, başarısız bir hükümetin doğrudan sonucudur” dedi.

Açlık zulmü yüzüne vurulan Netanyahu kem küm etti! İftiraya sığındı

İSRAİL MEDYASI BİLE ELEŞTİRDİ

İsrail ve ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı”, yaşanan karmaşanın sorumlusu olarak Hamas’ı göstermeye çalıştı. Ancak Gazze hükümetine bağlı medya ofisi bu iddiaları sert bir dille reddetti. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Tamamen uydurma iddialar, direniş güçlerine iftiradır ve insani tarafsızlık ilkeleriyle bağdaşmaz” denildi.

Açıklamada, kaosun asıl sebebinin İsrail’in dayattığı kuşatma ve açlık politikası olduğu net şekilde vurgulandı. Yardım dağıtımının çökmesinin nedeni olarak da, tampon bölgelerdeki kötü yönetim ve binlerce aç insanın yardım için kontrolsüz şekilde bölgeye akın etmesi gösterildi.

Açlık zulmü yüzüne vurulan Netanyahu kem küm etti! İftiraya sığındı

“YARDIM VAKFI” ŞÜPHELİ!

“Gazze İnsani Yardım Vakfı”, bu yıl Şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde kuruldu. Kamuoyuna “bağımsız” olarak tanıtılsa da, vakfın arkasında Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin olduğu ortaya çıktı. BM ve Gazze hükümeti, bu kuruluşun asıl amacının uluslararası yardım kuruluşlarını devre dışı bırakmak olduğunu söylüyor. Vakfın İcra Direktörü Jake Wood’un yardım operasyonunun başlamasından bir gün önce istifa etmesi de dikkat çekti. Wood, bu projenin “insani ilkelerle bağdaşmadığını” söyleyerek, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz veremeyeceğini ifade etti.

ETİKETLER
#binyamin netanyahu
#soykırım
#insani yardım
#Gazze Katliamı
#Dünya
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