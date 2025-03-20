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 | Berkay Alptekin

Adalet 23 yıl sonra geldi! İdam edilen mahkumun son hareketi herkesi şaşırttı

ABD'denin Arizona eyaletine bağlı Phoneix şehrinde 2002 yılında bir adamı kaçırarak vurup öldüren Aaron Gunches, 23 yıl sonra idam edildi. İdamından hemen önceki hareketi ise tanıklık edenleri hayrete düşürdü.

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Adalet 23 yıl sonra geldi! İdam edilen mahkumun son hareketi herkesi şaşırttı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 10:07

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoneix şehrinde, 2002 yılında kız arkadaşının eski kocasını kaçırdıktan sonra öldüren Aaron Gunches, 2007 yılında birinci derece cinayetten suçunu kabul etmiş ve o tarihten bu yana idam sırasını bekliyordu.

İngiltere merkezli Daily Mail'e göre, işlediği cinayetten 23 yıl sonra infaz günü gelen Gunches, idamından hemen önceki hareketiyle tanıklık edenleri şaşırttı.

Son yemek olarak çift katlı western bacon burger, iki sandviç, patates kızartması, soğan halkası ve tatlı olarak da baklava isteyen 53 yaşındaki Gunches, bu hafta ABD'de infaz edilen ikinci mahkum oldu.

SADECE HORLADI

Ancak infaza tanıklık edenler, Gunches'in "son sözleri" sorulduğunda yaptığı hareket karşısında şoke oldu. Gunches, son sözleri sorulduğunda yanıt olarak bir şey söylemek yerine yalnızca horladı.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde ölüm cezası hukuku dersi veren Dale Baich, bunun huzurlu bir ölüm olmadığı anlamına gelebileceğini belirtti.

Öte yandan uzmanlar, Gunches'in horlama sesinin istemsiz olabileceğini ve akciğerde sıvı birikmesine neden olan pülmoner ödemden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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