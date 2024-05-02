Dehşete düşüren pitbull saldırısı kamerada: Polis hepsini tek tek vurdu

02 May 2024 14:48 - Güncelleme : 02 May 2024 14:57

Korkunç görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri... Philadelphia kentinde sokakta yürüyen bir adama çok sayıda pitbull cinsi köpek saldırdı.

Bağırarak yarım isteyen adamı köpeklerin elinden kimse alamadı. Köpeklerin yere yatırdığı adam kurtarılmayı beklerken olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

KÖPEKLERİ VURARAK KURTARDI

Bölgeye gelen polis, köpekleri tek tek vurarak adamı kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.