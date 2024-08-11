Adaylıktan çekilen Joe Biden, Trump'ı hedef aldı: Gerçek bi tehlike
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 19:12 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:22
Donald Trump'a karşı adaylıktan vazgeçen Joe Biden ülkesinin bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek ABD güvenliği için bir tehlike olmakla suçladı.
Sağlık problemleri nedeniyle eleştirilerin odağında olan ve ABD Başkan adaylığından çekilen mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump hakkında yaptığı açıklamada, “O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike” dedi.
"DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"
ABD Başkanı Joe Biden, CBS News’e röportaj verdi. Biden, röportajında Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin. Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı