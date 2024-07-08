Adaylıktan çekilmesi isteniyordu! Joe Biden kararını verdi

08 Temmuz 2024 21:09 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:14

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta Donald Trump'la katıldığı canlı yayında yaşı ve performansıyla gündeme gelirken yarıştan çekileceği ise önemli kaynaklar tarafından dillendirilmeye başlandı. New York Times'ın iddiasına göre Biden, eleştirilerin ardından seçimden çekilmeyi değerlendirmeye başladı. Reuters ise Biden'ın yerine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday gösterilme ihtimali olduğunu iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekilmesi talepleri sonrası kongredeki üyelere mektup gönderdi.

"TRUMP'I YENMEYE KARARLIYIM"

Biden mektupta "Basında ve başka yerlerdeki tüm spekülasyonlara rağmen, bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi isterim." dedi.

Biden, Demokratlara birlik olma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu tartışmaları bitirmenin zamanı geldi. Tek bir işimiz var, bu da Donald Trump'ı yenmek. Kararlılığın zayıflaması veya önümüzdeki görevle ilgili netlik eksikliği yalnızca Trump'a yardımcı olur ve bize zarar verir.”

CANLI YAYIN PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Buradaki yayında Biden'nın rakibi karşısında ağır kaldığı, yaşlılık sebebitle dinç bir performans gösteremediği dillendirilmişti.