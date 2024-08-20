Adeta bir sosyal medya fenomeniydi! Dünyanın en yaşlı insanı öldü, son mesajı yürek burktu

20 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:33

Seri katil firar etti! 42 kadını öldüren Collins Jumaisi için Kenya alarmda

Seri katil firar etti! 42 kadını öldüren Collins Jumaisi için Kenya alarmda

İspanyol Maria Branyas Morera, iki dünya savaşı ve iki ölümcül salgın gördükten sonra hayatını kaybetti. 118 yaşında olan Maria, ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Uzun yaşamının sırrını 'düzen' ve 'huzur' olarak açıklayan Maria, 113 yaşında Covid-19'u bile atlattı. Maria'nın ölümüyle birlikte dünyanın en yaşlı insanı unvanı 1908 doğumlu Japon Tomika Itooka'ya geçti.

2 DÜNYA SAVAŞI, 2 ÖLÜMCÜL SALGIN ATLATTI

Sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen, 118 yaşında olan İspanyol Maria Branyas Morera, dünyanın en yaşlı insanı olarak hayatını kaybetti. 118 yıllık hayatı boyunca iki dünya savaşı, iki de ölümcül salgın atlatan Morera'nın acı haberini ailesi duyurdu.

Morera'nın huzur içinde ve acısı öldüğünü söyleyen ailesi, sosyal medya hesabında şu sözlere yer verdi:

"Maria Branyas aramızdan ayrıldı. İstediği gibi öldü: uykusunda, huzur içinde ve acı çekmeden. Onu tavsiyeleri ve nezaketi için hep hatırlayacağız."

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Sosyal medyada düzenli olarak paylaşımlar yapan Morera, son mesajını da sosyal medyadan vermiş oldu. Kendini 'zayıf' hissettiğini ve 'zamanının yaklaştığını' söyleyen Morera, ''Ağlamayın, gözyaşlarını sevmem. Ve lütfen, benim için üzülmeyin. Nereye gidersem gideyim, mutlu olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI VERMİŞTİ

Maria Branyas Morera, 118 yaşında hayatını kaybeden Fransız rahibe Lucile Randon'ın ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanını almıştı. Uzun yaşamının sırrını ise, 'düzen ve huzur' olarak açıklamış, 'toksik insanlardan' uzak durduğunu söylemişti.

113 YAŞINDA COVİD-19'U ATLATTI

1907'de San Francisco'da doğan Maria, iki dünya savaşını, İspanyol gribi salgınını ve İspanya İç Savaşı'nı yaşadı. 113 yaşındayken Covid-19'u bile atlattı. 1931'de evlendi, üç çocuk sahibi oldu. Kocasını ve oğlunu kaybetti.

Morera ise İspanya'daki bir huzurevinde, kızları ve torunlarının yanında öldü.