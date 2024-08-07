Adım adım İsmail Haniye suikastı! Mossad'ın operasyonunu İsrailli eski asker anlattı

07 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:58

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine dair detaylar ortaya çıktı. Şimdilerde gazeteci olan, eski İsrailli asker Elon Perry, Mossad operasyonunun detaylarını anlattı.

''DEVRİM MUHAFIZLARI HANİYE'NİN ODASINA GİRDİ''

The Jewish Chronicle'a yazan Perry, İsmail Haniye'nin kaldığı konukevindeki yatağının altına hassaslığıyla bilinen bir bomba yerleştirildiğini, İran Devrim Muhafızları'ndan iki kişinin Mossad ile anlaşmalı olduğunu anlattı:

''Haniye'nin yatağının altına yerleştirilen patlayıcının, Mossad tarafından Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminden devşirilen iki İranlı tarafından yerleştirildiğini ortaya çıkarmıştır ki, bu kişiler tam da binanın ve misafirlerinin güvenliğini sağlaması gereken kişilerdir. İranlılar bunu suikasttan sonra, suikast günü güvenlik kamerası görüntülerinde muhafızların koridorda gizlice Haniye'nin kalmayı planladığı odaya doğru ilerledikleri, kapıyı anahtarla açtıkları ve odaya girdikleri görüldüğünde fark ettiler.''

MOSSAD PARA VE FİRAR TEKLİF ETTİ

Mossad'a çalışan İran Devrim Muhafızları'nın her birine 6 haneli bir meblağ ve derhal bir kuzey Avrupa ülkesine yerleştirme teklif edildiğini söyleyen Perry, gizli servis tarafından İran'dan kaçırılmalarını ise şöyle anlattı:

"Üç dakika sonra korumalar (her birine altı haneli bir meblağ ve derhal bir kuzey Avrupa ülkesine yerleşme teklif edilmişti) sakin bir şekilde odadan çıkarken, merdivenlerden binanın ana girişine doğru inerken, oradan ayrılırken ve ardından siyah bir arabaya binerken kameraya yakalandı. Otopark kontrol noktasındaki güvenlik görevlisi onları tanıdı ve herhangi bir soru sormadan kapıyı açtı. Bir saat sonra Mossad tarafından İran'dan kaçırıldılar.''

MOSSAD HANİYE SUİKASTI İÇİN FIRSAT KOLLUYORDU

"Sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için, sadece Haniye'nin odasını hedef alan ve hassaslığıyla bilinen bir bomba kullanıldığını" öne süren Perry, sonuç olarak binanın sadece belirli bir bölgesinin hasar gördüğünü kaydetti.

"İsrail'in son 20 yıldır İran'ın nükleer silah geliştirme çabaları hakkında istihbarat topladığını" belirten Perry, bu istihbarat çalışmalarının Haniye suikastında iki Devrim Muhafızları personelinin kullanılmasıyla başarılı olduğunu söyledi.

Mossad'ın saldırı için uygun bir fırsat aradığını söyleyen Perry, bu fırsatın İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine davet edilmesiyle yakalandığını söyledi. Mossad, açılış törenini düzenleyenler ile davetliler arasındaki telefon görüşmelerini dinledi. Ardından Haniye'nin konuk evinde öldürülmesi için yapılan plan devreye girdi. Perry, o anları şöyle anlattı:

''Mossad daha sonra operasyonel lojistiği sağlamak, her cadde ve sokağın haritasını çıkarmak, potansiyel kaçış yollarını belirlemek ve binanın güvenlik önlemlerini kontrol etmek üzere kendi ajanlarını düzenli olarak bölgeyi ziyaret etmeleri için gönderdi. Ancak ajanlar bölgeye vardıklarında zorluklarla karşılaştılar.''

''YEŞİL GİYİP AĞAÇLARA TIRMANDILAR''

''Konuk evi bir tepenin üzerindeydi ve yüksek ağaçlardan oluşan bir ormanla çevriliydi, bu da binayı net bir şekilde gözlemlemeyi çok zorlaştırıyordu. Ancak İsrail doğaçlaması devreye girdi. Beş ajan yeşil giysiler giyerek binaya en yakın ağaçlara tırmandı ve ağaçların yeşil rengiyle kamufle oldu. Artık görüş onlar için açıktı."

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN SUİKASTA DAHİLİ KÜPLERE BİNDİRDİ

Suikastın ardından İranlı güvenlik yetkilileri, binanın misafirhane yerleşkesine baskın düzenleyerek 28 üst düzey askeri yetkiliyi ve orada bulunan karargah personelini tutukladığını yazan Perry, "İletişimlerini araştırmak için tüm elektronik cihazlarına el konuldu. İranlı ajanlar tüm tesisi santim santim taradı ve güvenlik kameralarını kare kare inceledi. İşin içinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının olduğunu öğrendiklerinde öfkelenmeleri şaşırtıcı değildi" dedi.