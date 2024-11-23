Adliye önünde korkunç cinayet! Eşiyle ilişki yaşayan avukatı vahşice katletti

23 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:18

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı olan Krishnagiri bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avukat olan 30 yaşındaki Kannan adlı bir adam, adliye çıkışında yardımcısı Anandan adlı bir adam tarafından orakla vahşice katledildi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Kannan'ın öldürülmesinin sebebinin Anandan'ın eşiyle yasak ilişki yaşadığı iddiası olduğu belirtildi.

Hindistan'da Tamil Nadu eyaletine bağlı Krishnagiri bölgesinde Kannan adlı bir avukat, mahkeme binası önünde yardımcısı olan Anandan adlı bir adam tarafından orakla vahşice katledildi. Olay, geçtiğimiz çarşamba sabahı Hosur bölgesinde meydana geldi.

30 yaşındaki Avukat Kannan, bir dava için gittiği adliye binasından çıktıktan kısa bir süre sonra yardımcısı olan Anandan'ın oraklı saldırısına uğradı.

Yardımcı Anandan, Kannan'ı adliye çıkışı durdurup orakla saldırıya geçti. Kannan olay yerinde yere yığılıp bilincini kaybetmesine rağmen saldırgan orakla Kannan'ın başına ölümcül darbeler vurmaya devam etti.

YARDIMCISININ EŞİYLE YASAK İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, avukat Kannan'ın yardımcısı Anandan'ın eşiyle yasak ilişki yaşadığı ileri sürülüyordu. Polis kaynaklarına göre, bu konu nedeniyle ikili arasında düşmanlık oluştu. Boynundan ve omzundan ağır yaralanan Kannan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hindistan'daki avukatlar, bu vahşi cinayet nedeniyle Hosur Adliyesi'nde protesto gösteri düzenledi. Hosur mahkeme hakimi ve bölge emniyet müdürü arasındaki görüşmenin ardından protesto sona erdi. Bu sırada, cinayeti işleyen Anandan polise teslim oldu.