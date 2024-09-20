Afganistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseldi: Sınır kapısında sıcak çatışma yaşandı

20 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:39

Afganistan'ın Host vilayetinde ülkenin Pakistan'a açılan sınır kapısında silahlı çatışma yaşandı. İki ülke arasındaki çatışma 02.00 saatlerine kadar devam etti.

Afgan medyasına konuşan Gulam Han Sınır Kapısı Emniyet Müdürü Molla Bilal, ülkenin Host vilayetindeki sınır kapısında dün akşam saatlerinde taraflar arasında çatışma çıktığını aktardı.

Çatışmanın 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran Molla Bilal, çatışmanın nedeni ve can kaybı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Molla Bilal, çatışmanın sona erdiğini ve durumun kontrol altında olduğunu aktardı.

Afganistan​ ve Pakistan​ sınır güçleri arasında en son 4 Eylül'de çatışma yaşanmıştı.

İKİ ÜLKENİN SINIR SORUNLARI

Afganistan'da mevcut yönetim de dahil hükümetler, uluslararası arenada iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Bu hat üzerinde genelde Afgan tarafının inşa ettiği kontrol noktaları da taraflar arasındaki önemli anlaşmazlık noktası olarak ön planda bulunuyor.

Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında düzenlenen terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli parmağı olduğunu iddia ediyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını kabul etmiyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle herhangi bir ilgilerinin olmadığını dile getiriyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.