Afganistan'a 1 milyon 800 bin göçmen geri döndü, 7 milyonu hala dışarda

11 Ağustos 2024 22:42 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 22:48

Afgan basınına göre, Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı yetkilileri, başkent Kabil'de düzenledikleri basın toplantısında son bir yıla dair verileri paylaştı.

Buna göre, son bir yılda 1 milyon 879 bin düzensiz Afgan göçmen, Pakistan ve İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden Afganistan'a döndü.

Halihazırda 7 milyon düzensiz Afgan göçmen ülke dışında yaşarken, 3 milyon da ülke içinde yerinden edilmiş Afgan göçmen bulunuyor.

Pakistan, Türkiye ve İran cezaevlerinde bulunan 9 bin 700'den fazla Afgan da salıverilerek ülkesine döndü.

Afgan yetkililer, ülkelerine dönen düzensiz Afgan göçmenlerin topluma kazandırılması adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

PAKİSTAN DÖNÜŞTE EN YÜKSEK SIRADA

Afganistan'da Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda Kasım 2023 itibarıyla yüz binlerce düzensiz Afgan göçmen Pakistan'dan ülkeleri Afganistan'a dönmüştü.