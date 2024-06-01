Afganistan'da tekne faciası! Çok sayıda ölü var

01 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:41

İstifa etti, ormanda yaşamaya başladı! Hatta kabileye de katıldı

İstifa etti, ormanda yaşamaya başladı! Hatta kabileye de katıldı

Afganistan güne tekne faciasıyla uyandı. 25 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu acı haber geldi.

Afgan basınında yer alan haberlere göre; Nangerhar vilayetindeki Kültür ve Enformasyon Müdürü Karişi Badlun, sabah saatlerinde Momand Dara ilçesindeki nehirde bir teknenin alabora olduğunu açıkladı.

Badlun, olayda 20 kişinin can verdiğini, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da olduğunu bildirdi.

SADECE 5 KİŞİ SAĞ ÇIKTI

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Badlun, şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını aktardı. Teknenin alabora olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Afganistan yönetiminin resmi haber ajansı Bahter teknede 25 kişinin bulunduğunu duyurdu.