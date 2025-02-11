Afganistan'ın en büyük bankasının önünde intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Kunduz ilinde bulunan ülkenin en büyük bankası Kabil Bankası önünde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle gerçekleşen saldırıya dair Kunduz İl Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jumaluddin Khaksar açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kabil Bankası önünde bir intihar saldırganı kendisini havaya uçurdu, banka güvenlik görevlileri ve siviller de dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bu olayla bağlantılı olarak şimdiye kadar kimse gözaltına alınmadı. Ancak Kunduz İl Emniyet Müdürlüğü, olayın faillerinin bulunup adalete teslim edilmesi için ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.''



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

MAAŞLAR ÖDENMİYORDU

Ülkenin en büyük bankası olarak bilinen Kabil Bankası (Kabul Bank), ocak ayının son günlerinde memur maaşlarının ödemesini 3 ay süreyle ertelemiş, bazı memurların şikayeti medyaya yansımıştı.