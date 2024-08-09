Afrika'da sahte ilaç paniği: Yarım milyon insanın ölümü bekleniyor

09 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:11

Etiyopya'daki Bahir Dar Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük bir araştırma raporundan elde edilen bilgilere göre, incelemeye dahil edilen 7 bin 508 ilaç örneğinden bin 639'unun en az bir kalite testinde başarısız olduğunu, standartların dışında ya da sahte olduğunu tespit etti.

Amsterdam merkezli kar amacı gütmeyen bir grup olan Access to Medicine Foundation'ın araştırma müdürü Claudia Martínez, bulguyu önemli bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirerek, "Eğer hastalar standartların altında ya da düpedüz sahte ilaçlar alıyorsa, bu durum tedavilerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve hatta önlenebilir ölümlere neden olabilir." ifadelerine yer verdi.

TAHMİNLER 500 BİN ÖLÜME KADAR ÇIKIYOR

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından geçen yıl yayınlanan tahminlere göre, sahte ve standart altı ilaçların insani maliyetinin Sahra altı Afrika'da yılda 500 bin ölüme kadar çıktığı yönündeydi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsü, Afrika'da en çok tahrif edilen ilaçların antibiyotikler ve antimalaryal ürünler olduğunu, standart altı veya sahte antibiyotikler yanlış dozajlar veya yanlış etken maddeler içerdiğini, bunun da etkisiz tedavilere yol açtığını ve bu tür ürünlerin antimikrobiyal direncin artmasına neden olabileceğini belirtti.

Martínez, sorunun çözümü için hükümetler, ulusal makamlar, düzenleyiciler ve bu ürünleri üreten ve satan ilaç şirketlerinin derhal harekete geçmesi için çağrıda bulundu.