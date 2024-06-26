Afrika'nın en büyük petrol rafinerisinde korkutan yangın

26 Haziran 2024 21:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:37

Nijerya'nın Lagos kentinde bulunan Afrika’nın en büyük petrol rafinerisi Dangote Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. Ekipler hızla yangının olduğu bölgeye intikal etti. Patlama tehlikesinin akıllara geldiği rafineride herhangi bir tehlike olmadı.

HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Dangote Industries Limited Sözcüsü Anthony Chiejina, olayın atık su arıtma tesisinde meydana geldiğini söyledi. Chiejina, "Atık su arıtma tesisimizde meydana gelen küçük çaplı bir yangın olayını hızla kontrol altına aldık. Rafineri faaliyette olduğu için herhangi bir alarm durumu söz konusu değildir ve görev başındaki tüm personelimizde herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından inşa ettirilen ve 12 Ocak'ta dizel ve uçak yakıtı üretimine başlayan 19 milyar dolarlık Dangote Petrol Rafinerisi, günde 650 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.