Afrika’nın Venedik’i Ganvie: Takas usulü ticaret, yüzen marketler... Asırlardır suyun üstünde süren hayat

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:55
04.05.2026
saat ikonu 11:55
Ganvie köyü

Afrika'nın Venedik'i olarak Benin'de 17. yüzyılda kölelikten kaçanlar tarafından Nokoue Gölü üzerinde bulunan Ganvie köyü dronla görüntülendi. Buradaki hayatlar asırlardır su üzerinde devam ediyor.

 

Afrika'nın Venedik'i

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı suyun üzerindeki köye ülkenin en büyük şehri Kotonu'dan yaklaşık yarım saat süren sandal yolculuğuyla ulaşılabiliyor.

 

su adamları

Günlerinin büyük kısmını kayıkların üzerinde geçiren yerel halk, "su adamları" olarak tanınıyor.

 

köy halkı

"Afrika'nın Venedik'i" olarak ünlenen köyde halk, geçiminin önemli kısmını balıkçılıkla sağlıyor.

 

asırlardır su üzerinde süren hayatlar

Okul ve ibadet yerlerinin bulunduğu köyde yöre halkı, hayatlarını asırlardır suyun üzerinde sürdürüyor.

 

turistlerin uğrak yeri

Zamanla büyüyen köy, ülkede turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerin başında geliyor.

 

Ganvie köyünde kara parçaları

Gölün üzerindeki bazı alanlarda kara parçaları da bulunuyor.

 

yüzer market

Yüzer marketlerin de yer aldığı köyün sakinleri, ihtiyaçlarını buradan karşılıyor, zaman zaman takas usulü alışverişler de yapılıyor.

 

sandal

Öğrencilerin okula sandallarla gittiği köy dronla görüntülendi.

