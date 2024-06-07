Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına felaketi getirdi: 8 ölü, 40 yaralı

07 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:31

Pakistan'ın Pencap eyaleti felaketi yaşadı. Birçok bölgede şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Eyalette çok sayıda evin hasar gördüğü şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.

8 ÖLÜ, 40 YARALI

Ağaçların devrildiği eyalette sokaklar sular altında kalırken fırtına nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

OTOMOBİLE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Khushab bölgesinde araçlarına yıldırım isabet eden iki kardeşin hayatını kaybederken babaları ise yaralandı.

EVLERİN ÇATISI VE DUVARLARI ÇÖKTÜ

Eyalete bağlı Gujranwala bölgesinde ise aralarında bir kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Dera Ismail Khan isimli bir Pakistanlının ise evine, Bashir adlı bir kişinin de tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Wazirabad şehrinde ise bir motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgar sonucu kaza yaptığı ve olay yerinde öldüğü kaydedildi. Yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10'dan fazla sığırın telef olduğu aktarıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI...

Öte yandan Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve fırtınanın etkili olacağı hususunda uyarıda bulunmuştu...