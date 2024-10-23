Ağaçlardan düşen minik canavarlar Avustralyalıları şaşkına çevirdi! Uzmanlar uyarıda bulundu

23 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:06

Avustralyalılar tüylü tırtılların ağaçlardan düştüğünü gördüklerini bildirdiler. Bu alışılmadık davranış uzmanları bile şaşırttı.

Avustralyalı bir adam, "ağaçlardan düşen" renkli minik canavarların akınını fark ettikten sonra şaşkına döndü ve bu alışılmadık davranış, dokunulduğunda acı veren sokmaları konusunda uyaran uzmanları bile şaşırttı.

Her ne kadar uzmanlar tarafından zehirli tüyleri nedeniyle insanların genellikle onlara dokunmamaları konusunda uyarılsa da Tazmanyalı bir kadın parlak renkli canavarı çalılıklara geri götürmeden önce bir plajda kumların üzerinde gördü.

Yerini açıklamayan yerel halktan bir adam, bu eşsiz tırtılı Doratifera oxleyi olarak tanımlamakta zorlanmadı. Bu tırtıl, Boyalı Fincan Güvesi olarak yetişiyor. Queensland Müzesi'nden Kıdemli Bilim İnsanı ve Entomoloji Küratörü Dr. Chris Burwell, durumun gerçekten de böyle olduğunu doğruladı.

Dr. Burwell, "Tırtılın parlak renkleri, avcılara kendini savunabileceğine dair bir uyarıdır. Normalde katlanarak uzaklaşan sekiz küme kısa dikenleri vardır. Eğer tırtıl saldırıya uğrarsa, bu dikenler bir rozet şeklinde ortaya çıkarlar. Dikenlerin içi boştur ve bir kişinin cildine nüfuz ederlerse, keskin ama kısa süreli bir batma hissine sebep olan bir zehir enjekte ederler.” açıklamasında bulundu.

AĞAÇLARDAN NEDEN DÜŞÜYOR?

News South Wales, ACT, Victoria, Güney Avustralya​'nın güneydoğusu, Tazmanya ve Batı Avustralya'nın güneybatısı dahil olmak üzere Avustralya'nın güneyinde bulunan bu yerli tırtılı tanıyabilen adam, ağaçlardan neden düşüyor olabileceklerini merak etti.

Burwell, "Tırtıllar okaliptüslerin yapraklarıyla beslenir ve tamamen büyüdüklerinde pupa olmak için fincan şeklinde bir koza örerler. Koza genellikle beslendikleri ağaçtaki bir dala tutturulur, bu nedenle normalde yere düşmezler. Tırtıllar belki de güçlü rüzgarlar nedeniyle ağacın yapraklarından ayrılmış olabilirler." şeklinde bir teori ortaya attı.