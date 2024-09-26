Ağır silahlarla aşiret çatışması: Ölü sayısı her geçen gün artıyor
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 Eylül'de başlayan rakip aşiret çatışmaları devam ediyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi. Yetkili isimler, anlaşmazlığı çözmek için çalışıyor.
Pakistan'da Şii-Sünni aşiretleri arasında barış sağlanamıyor. Hayber Pahtunhva eyaletinde 16 gün önce başlayan çatışmaların önü alınamadı. Çatışmalarda ölü sayısı 25'e yükseldi. Eyalet Sözcüsü Saif Ali, bölgedeki tansiyonu ve toprak anlaşmazlığını çözmek için çalıştıklarını belirtti.
AŞİRETLER AĞIR SİLAHLAR KULLANIYOR
Onlarca kişinin yaralandığı çatışmalar Kurram şehrinde tartışmalı bir arazi üzerine inşa edilen yapı nedeniyle çıktı. Rakip aşiretler, çatışmalarda ağır silahlar kullandı.
ÇATIŞMALAR İLK KEZ YAŞANMIYOR
240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Temmuz ayında da yine taraflar arasında ölümlerin meydana geldiği bir çatışma yaşanmıştı.
Bu kadar vahşet ne zaman bitecek ya insanlığımızı düşünüyorum böyle olaylarda