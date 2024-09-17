Ağzıyla kobra yılanı tuttu sosyal medyadaki son videosu oldu! İşte o anlar

17 Eylül 2024 15:56 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:11

Hindistan'da bir garip sosyal medya gösterisi ölümle sonuçlandı. Tık uğruna kobra yılanını ağzına sokan 20 yaşındaki Shiva Raju, ısırılma sonucunda hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan Desayipet köyünde sosyal medya uğruna kobra yılanlı video çeken genç canından oldu. 20 yaşındaki Shiva Raju, babasından öğrendiği yılan tutma beceresini bir üst seviyeye taşıyıp kobra yılanını ağzında tutuyordu. Bu beceresini sosyal medyaya taşıyıp tıklanma almak isteyen Raju hayatını kaybetti.

YILANI YAKALAYIP AĞZIYLA TUTTU

Bir köylü kobra yılanını gördü ve Raju'ya yakalaması için haber verdi. Raju yakaladığı kobra yılanıyla gösteri yapmak istedi. O anları da kayda aldıran RAju, yılanı ağzına koydu ve bu şekilde tutmaya başladı. Kobra yılanı, Raju'yu ısırdı.

SON VİDEOSU KOBRAYLA

Olayın ardından eve Raju, ailesine anlatır anlatmaz hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yerel yetkililer, benzeri acıların önüne geçilmesi için halkı bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını duyurdular. Ayrıca uzmanlar, özellikle gençleri, sosyal medyada tık uğruna risk almak konusunda da uyardılar.