Ahırdaki hayvanların öldürdüğü zannedilmişti, cinayet çıktı! Patronuna kızdı, kızını katletti

27 Kasım 2024 16:03 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:50

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde, ahırda ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızı domuzların öldürmediği ortaya çıktı. 40 yaşındaki Igor Zaika'nın patronunun kızını vahşice dövdüğü ardından da domuzların bulunduğu ahırda bıraktığı ortaya çıktı. Igor, cinayeti itiraf etti.

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Rusya​'nın Krasnoyarsk bölgesinde, ailesinin evde bulunmaması nedeniyle tek başına ahırdaki domuzlara bakmak zorunda kalan 17 yaşındaki Milena Shevelyova'nın saldırgan domuzlar tarafından öldürülmediği ortaya çıktı. Shevelyova'nın babasının çalışanı olan 40 yaşındaki Igor Zaika'nın genç kızı döve döve bayılttığı ardından da domuzların parçalaması için ahırda bıraktığı anlaşıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zaika'nın aynı gün genç kızın babasıyla kavga ettiği, akşam saatlerinde domuz ahırını ateşe vermeye kalktığı öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Zaika, genç kıza sopayla saldırdığını, kafasına birkaç kez yumruk attığını ardından telefonunu alıp kaçtığını söyledi. Ardından da genç kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü.

Haber ajansı Readovka'nın haberine göre, "Adam, hayvanların cesedine saldıracağını bildiği için, kızı bilerek domuzların yemesine terk etti." ifadelerine yer verdi.

Zika, delilleri örtbas etmek için baltayla telefonunu parçaladığını ve sopayla birlikte fırınında yaktığını söyledi. Aslında hayvanları öldürmek için ahıra geldiğini iddia eden Zaika, genç kızı orada görünce şaşırdığını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Milena Shevelyova, ailesinin şehre gitmesi nedeniyle ahırdaki çok sayıda domuzlara kendi bakmak zorunda kalmıştı. Aile, kızlarını arayıp ulaşamayınca bir tanıdıklarından kızlarına bakmasını isteyince korkunç gerçek gün yüzüne çıkmıştı. Olay ilk olarak saldırgan hayvanların kızı parçalayarak öldürmesi gibi görünse de cinayet​ olduğu anlaşıldı.