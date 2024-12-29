Ahmed el-Şara Suriye'de seçim yapılacak tarihi ilan etti! 'O zamana kadar ben yönetirim'

29 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:35

Suriye'nin fiili lideri Ahmed el-Şara, Suudi medyasına verdiği röportajda, ülkesinin geleceği hakkında konuşurken, seçim tarihi verdi. Seçime kadar da ülkeyi kendisinin yöneteceğini söyledi. İşte detaylar...

Suriye​'de Beşar Esad​ rejimini sona erdiren harekete önderlik ve ülkeye fiili liderlik eden Ahmed el-Şara , ülkesinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. El-Şara Suriye'de seçimlerin yapılacağı tarihe de işaret etti.

REFORMLAR VE ANAYASA​ İÇİN EN AZ 4 YIL

Suudi Arabistan devlet televizyonu El Arabiya'ya konuşan, El-Şara, kendi liderliğindeki mevcut dönemin, daha sonra kurulacak uzun vadeli bir geçici hükümet için "hazırlık" olduğunu söyledi. "Bu aşamada gücü paylaşmak bu aşamada felaket olur" diyen El-Şara, ülkedeki reformların en az bir yıl alacağını belirtirken, savaş sonrası Suriye'nin yeni bir Anayasaya sahip olmasının en az 3 yıl alacağını belirtirken, seçimin 4 yılı bulabileceğini belirtti. Bu süre zarfında da Suriye'yi kendisinin yöneteceğini ifade etti.

SDG'YE "FEDERASYON" SEÇENEGİ YOK El-Şara ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı'nın Kürt güçlerini de saflarına katacağını duyurdu . Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizin çözümü için Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüştüklerini belirten Ahmed el-Şara "Kürtler, Suriye nüfusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Suriye Savunma Bakanlığı Kürt güçlerini kendi saflarına entegre edecek. Federalizm olmayacak" dedi.

RUSYA'YA DA MESAJ VAR

El-Şara, Suriye'nin Rusya ile "stratejik çıkarları" olduğunu ve Moskova'nın iki ülke ilişkilerinin çıkarına olmayacak şekilde ülkeyi terk etmesini istemeyeceğini vurguladı.

Son olarak Suriye lideri, ABD'deki yeni Trump yönetiminin Şam'a uygulanan yaptırımları kaldıracağı yönündeki umudunu da dile getirdi.