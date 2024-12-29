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Aile yemeği için pasta hazırladı! Yiyen tüm akrabaları öldü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:41
Aile yemeği için pasta hazırladı! Yiyen tüm akrabaları öldü

Brezilya'nın Torres kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Noel kutlaması sırasında aile üyelerinin hazırladığı pastadan yiyen ailedekiler zehirlenerek hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Torres kentinde korkunç bir vahşet yaşandı. 61 yaşındaki Zeli Terezinha Silva dos Anjos isimli kadın, 23 Aralık’ta şenlikli bir Noel yemeği için pasta​ hazırladı. Kız kardeşi Maida (58) ve ablası Neuza (65) ile yeğeni Tatiana (43), pastayı yedikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Aileden 10 yaşında bir çocuk ile üç aile üyesi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öldürülen 3 kadının vücudunda arsenik izlerine rastlanırken Zeli gözaltına alındı.

Aile yemeği için pasta hazırladı! Yiyen tüm akrabaları öldü - 1. Resim

KOCASINI DA  ZEHİRLEMİŞ OLABİLİR

Polis, Zeli’nin kocası Paolo Luiz’in de Eylül ayında gıda zehirlenmesinden öldüğünü belirledi. Polis Zeli’nin kocasını da öldürmüş olabileceği ihtimali üzerine mezarının açılarak otopsi yapılacağını açıkladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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