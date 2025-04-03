Ailesi için canını hiçe sayan baba kahraman ilan edildi! Deprem sırasında gökdelenden gökdelene atladı

Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ait akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Güney Koreli bir adamın, eşi ve kızını kurtarmak için yerden 50 kat yükseklikteki kırık bir gökyüzü geçidinden atladığı anlar yer aldı.

Asya ülkesi Myanmar'da gerçekleşen korkunç depreme ait dehşet verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde deprem sırasında, bir baba, karısını ve kızını kurtarmak için yıkılmak üzere olan iki gökdelenin arasında inanılmaz bir atlayış yaptı.

7.7 büyüklüğündeki Myanmar depreminin etkisini gösterdiği Tayland'da, başkent Bangkok'taki Güney Koreli Kwon Young Jun, 183 metre uzunluğundaki kırık bir gökyüzü köprüsünü geçerek büyük bir cesaret örneği sergiledi.

Kwon Young Jun, Park Origin Thonglor adlı lüks konut kompleksinin 52. katında egzersiz yapıyordu. Deprem aniden başlayınca, Kwon paniğe kapılmadan hemen, eşinin ve kızının bulunduğu diğer gökdelene geçmek için harekete geçti.

"KİMSE MANTIKLI DÜŞÜNME FIRSATI BULAMADI"

O anlar, aşağıdaki insanlar tarafından anbean kaydedildi. Gökdelenler şiddetle sallanırken, babanın korkusuzca yaptığı atlayış, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kwon'un eşi, 35 yaşındaki güzellik influencer'ı Sukanya Yutuam, 30. katta evlerindeydi. Deprem sırasında yaşadığı korkuyu, "Çok tehlikeli bir durumdu. Videoyu izlediğimde, herkes gibi ben de büyük bir şok yaşadım. Kocam içgüdülerine güvenerek atladı. Kimse mantıklı düşünme fırsatı bulamadı." ifadeleriyle tanımladı.

Kwon, mucizevi bir şekilde yalnızca birkaç küçük sıyrıkla atlatırken, diğer binaya geçtikten sonra ailesinin güvenli bir şekilde tahliye olduğunu öğrendi. Hemen binadan çıkarak, onları dışarıda güven içinde buldu.