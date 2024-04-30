Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

30 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:49

ABD'nin North Carolina eyaletindeki Charlotte şehrinde yer alan bir çiftlik evinde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class, ebeveynlerine odasında canavar gördüğünü ileri sürdü.

Class’ın anne ve babası, küçük kızlarının şikayetini başlangıçta hayal ürünü olarak değerlendirdi. Anne Massis Class, kızının şikayetlerini ilk başlarda çok ciddiye almadıklarını dile getirerek "Hatta kızıma bir şişe su verdim ve canavarı gördüğünde ona bu suyu sıkmasını söyledim." ifadelerine yer verdi.

KÜÇÜK KIZIN ŞİKAYETLERİ ARTTI, AİLE HAREKETE GEÇTİ

Ebeveynlerin olayın hayal ürünü olduğunu ve unutulup gideceğini düşünürken Saylor Class’ın, odasında bir şey olduğuna dair şikayetleri her geçen ay daha da arttı.

Massis Class’ın tavan arası ve baca yakınında arı oluğu olduğunu fark etmesinin ardından, 3 yaşındaki kızının şikayetlerini dikkate almaya başladı.

ON BİNLERCE ARI KÜÇÜK KIZIN ODASINI SARDI

Ailenin eve çağırdığı arıcı, küçük kızın yatak odasındaki tavanın arasında arıların uçuştuğunu gördü.

Arıcı, beraberinde getirdiği termal bir kamerayla küçük kızın kaldığı odanın duvarını taradı ve on binlerce arının tavan arasında yuvalandığını tespit etti.

TAVAN ARASINDAN 45 KG BAL ÇIKARILDI

Arıların duvarın bu kadar derinine indiğine daha önce şahit olmadığını dile getiren arıcı, arıların dışarı çıkması için tavan arası havalandırmasının yanından bir delik açtı.

Arıcı, 55-65 bin kadar arıyı ve 45 kilogramlık bal peteğini, tavan arasından çıkardı.

Massis Class, arıların evden çıkışına ilişkin görüntünün, korku filmlerini andırdığını belirtti. Evden çıkarılan arılar, vakum makinesi yardımıyla kovana toplandı.

Tavan arasında 8 ayı aşkın süredir yuvalandığı düşünülen arılar, evin elektrik kablolarına da zarar verdi.