Ailesini 68 bıçak darbesiyle katletti! Sözleri kan dondurdu

08 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:56

İtalya, Paderno'da 17 yaşındaki Riccardo C. ailesini korkunç bir şekilde katletti. 68 bıçak darbesiyle annesini, babasını ve erkek kardeşini öldüren Riccardo, itirafında kan donduran sözlere imza attı.

İtalya'da bir aile faciası yaşandı. Ailenin 17 yaşındaki oğulları Riccardo C. 68 bıçak darbesiyle annesini, babasını ve erkek kardeşini öldürdü. Riccardo, 12 yaşındaki kardeşini uykusundayken bıçakladı, yardım çığlıkları üzerine odaya gelen babası da oğlunun bıçak darbelerine maruz kaldı.

''SADECE DAHA ÖZGÜR YAŞAMAK İSTEDİM''

Bıçak darbelerinin çoğunu 12 yaşındaki kardeşine sapladığı ortaya çıkarken Riccardo, "Eğer yapabilseydim, zamanda geriye giderdim. Onları öldürecek noktaya geleceğimi düşünmüyordum. Sadece daha özgür yaşamak istedim" sözleriyle kendini savundu.

''KAYGILARIMA ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORDUM''

Mahkemede konuşan Riccardo C, "Nereden geldiğini anlamadığım kaygılarıma çözüm bulmak istiyordum. Boğulduğumu hissettim, özgür yaşamak istedim. Başkalarının arasında bile kendimi yalnız hissettim. Kimseyle gerçek bir diyaloğum olmadı. Sanki kimse beni anlamıyormuş gibi hissediyordum" dedi.

İLK İFADESİ YALANDI

Olayın ardından polise yalan ifade veren Riccardo, babasının, annesini ve kardeşini öldürdüğünü, ardından bir bıçak alıp babasını bıçakladığını söylediği ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde boğuşma ya da mücadele izlerine rastlanmadı. Riccardo C. olayı itiraf etmek zorunda kaldı.

''NORMAL SAKİN BİR AİLEYDİ''

Çocuk savcısı Sabrina Ditaranto, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken Paderno Dugnano Belediye Başkanı Anna Varisco, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Normal, sakin bir aileydiler ve herkes tarafından sorunları olmayan bir aile olarak tanımlanıyorlardı" diye konuştu.